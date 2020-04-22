Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок

22 Апр 2020 2020-04-22T18:00:29+03:00

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Серебряные волонтеры окружного кардиодиспансера помогают врачам Югры: они шьют медицинские маски. Как отметили представители Центра медицинской профилактики в ХМАО, так активные пенсионеры решили поддержать коллег в период пандемии.

- В доме Валентины Виноградовой с недавних пор не смолкает звук швейной машинки. Утро участницы клуба серебряных волонтеров начинается с заготовки материала для будущих масок. К шитью она приступает после обеда, когда сделана вся основная работа по дому, - сообщили медики.

- Я очень рада, что могу быть сопричастна к этому общему делу, - поделилась Валентина Виноградова.

Добавим, что многоразовые медицинские маски, изготовленные серебряными волонтерами, составляют резерв индивидуальных средств защиты. После специальной подготовки, включающей стирку и обработку паром, они будут храниться в стерильных контейнерах.

ИСТОЧНИК KP.RU