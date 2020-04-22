Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Серебряные волонтеры окружного кардиодиспансера помогают врачам Югры: они шьют медицинские маски. Как отметили представители Центра медицинской профилактики в ХМАО, так активные пенсионеры решили поддержать коллег в период пандемии.
- В доме Валентины Виноградовой с недавних пор не смолкает звук швейной машинки. Утро участницы клуба серебряных волонтеров начинается с заготовки материала для будущих масок. К шитью она приступает после обеда, когда сделана вся основная работа по дому, - сообщили медики.
- Я очень рада, что могу быть сопричастна к этому общему делу, - поделилась Валентина Виноградова.
Добавим, что многоразовые медицинские маски, изготовленные серебряными волонтерами, составляют резерв индивидуальных средств защиты. После специальной подготовки, включающей стирку и обработку паром, они будут храниться в стерильных контейнерах.
ИСТОЧНИК KP.RU