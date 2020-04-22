2020-04-22T17:40:24+03:00
Общество

Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой

Виновные в инциденте уже принесли свои извинения жителям города
Руслан Савинов
Поделиться:
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой. Фото из соцсети "Вконтакте" из паблика "Типичный Мегион".Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой. Фото из соцсети "Вконтакте" из паблика "Типичный Мегион".
Изменить размер текста:

В Мегионе ко Дню Победы баннер с поздравлениями разместили над проезжей частью с ошибкой. Фотография первоначально появилась в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Типичный Мегион».

На фото четко видно, что над проезжей частью был размещен баннер со следующей надписью:

- С празником Победы, - цитируем без изменений.

У пользователей интернета ошибка вызвала шквал иронии. Известно, что авторы баннера уже принесли свои извинения мегионцам.

- Приняты все меры по устранению данной ошибки, - говорится в обращении администрации МАУ «Дворец Искусств».

Отметим, что на момент публикации новости баннер с ошибкой уже сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В Югре участились кражи велосипедов
Серебряные волонтеры Югры приступили к пошиву медицинских масок
Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу
Порядок перевахтовки в условиях повышенной готовности разрабатывается в Югре
Причиной падения мужчины с 15 этажа в Сургуте назвали суицид
Югорчанина привлекли за распространение порнографических материалов
Космонавт рассказал, как сделать самоизоляцию приятной
На Югру надвигаются сильный ветер и обильные осадки
Югорчанин в тюрьме предоставил подложную медсправку работодателю
В Нижневартовске готовы открыть круглосуточные группы в детсадах
Количество излечившихся от коронавируса в Югре достигло 36
Поджигателя травы в ХМАО привлекли к ответственности
Югорским ветеранам приготовили уникальные подарки
В Югре управляющая компания запустила фейк, чтобы надавить на должников
В Сургуте за два дня из окон многоэтажек выпали два человека
Чтобы продолжить застолье, житель Сургутского района пытался уркасть элитный алкоголь
Хантымансийцам напомнили, как защититься от укуса клеща
Житель Брянска застрелил из ружья югорчанина из-за оскорблений
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 апреля 2020 года перевалило за две сотни
Геймера из Югры обманули кибер-преступники
Еще три пациента коронавирусом выздоровели в ХМАО
Культурная онлайн-программа на 22 апреля для югорчан на самоизоляции
В Мегионе приступили к озеленению территории