22 Апр 2020 2020-04-22T17:40:24+03:00

Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой. Фото из соцсети "Вконтакте" из паблика "Типичный Мегион".

Виновные в инциденте уже принесли свои извинения жителям города

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В Мегионе ко Дню Победы баннер с поздравлениями разместили над проезжей частью с ошибкой. Фотография первоначально появилась в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Типичный Мегион».

На фото четко видно, что над проезжей частью был размещен баннер со следующей надписью:

- С празником Победы, - цитируем без изменений.

У пользователей интернета ошибка вызвала шквал иронии. Известно, что авторы баннера уже принесли свои извинения мегионцам.

- Приняты все меры по устранению данной ошибки, - говорится в обращении администрации МАУ «Дворец Искусств».

Отметим, что на момент публикации новости баннер с ошибкой уже сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU