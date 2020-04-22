Ко Дню Победы в Мегионе повесили баннер с грамматической ошибкой
В Мегионе ко Дню Победы баннер с поздравлениями разместили над проезжей частью с ошибкой. Фотография первоначально появилась в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Типичный Мегион».
На фото четко видно, что над проезжей частью был размещен баннер со следующей надписью:
- С празником Победы, - цитируем без изменений.
У пользователей интернета ошибка вызвала шквал иронии. Известно, что авторы баннера уже принесли свои извинения мегионцам.
- Приняты все меры по устранению данной ошибки, - говорится в обращении администрации МАУ «Дворец Искусств».
Отметим, что на момент публикации новости баннер с ошибкой уже сняли.
ИСТОЧНИК KP.RU