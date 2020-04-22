22 Апр 2020 2020-04-22T17:19:17+03:00

В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции. Фото администрации города.

Обработка городских улиц и общественных территорий началась на этой неделе

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Это специалисты компании из Свердловской области приступили к обработке общественных пространств Нефтеюганска. Подробнее об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- В начале недели жители стали замечать людей в защитных белых костюмах с мотораспылителями, которые опрыскивают дезраствором тротуары, проезды внутри микрорайонов, детские и спортплощадки, территорию у подъездов жилых домов. Подобные меры по противодействию распространения коронавируса принимаются во всех муниципалитетах ХМАО, - пояснили власти города.

Уточняется, что всего в Нефтеюганске к работе приступило пять бригад:

- Специалисты обрабатывают один микрорайон за несколько часов. Обезвредить весь город подрядчики планируют за неделю, - заявили специалисты.

Добавим, что растворы на основе четвертичных аммониевых соединений способны выдержать порядка шести проливных дождей. Общая площадь обработки территории города - млн 48 тысяч квадратных метров. Также будут обработаны 153 остановки, все детские спортивные и игровые площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU