В Нефтеюганске приступили к тотальной дезинфекции
Это специалисты компании из Свердловской области приступили к обработке общественных пространств Нефтеюганска. Подробнее об этом сообщила пресс-служба администрации города.
- В начале недели жители стали замечать людей в защитных белых костюмах с мотораспылителями, которые опрыскивают дезраствором тротуары, проезды внутри микрорайонов, детские и спортплощадки, территорию у подъездов жилых домов. Подобные меры по противодействию распространения коронавируса принимаются во всех муниципалитетах ХМАО, - пояснили власти города.
Уточняется, что всего в Нефтеюганске к работе приступило пять бригад:
- Специалисты обрабатывают один микрорайон за несколько часов. Обезвредить весь город подрядчики планируют за неделю, - заявили специалисты.
Добавим, что растворы на основе четвертичных аммониевых соединений способны выдержать порядка шести проливных дождей. Общая площадь обработки территории города - млн 48 тысяч квадратных метров. Также будут обработаны 153 остановки, все детские спортивные и игровые площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU