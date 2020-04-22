Когалымчанка поцарапала лицо полицейского и укусила его коллегу

22 Апр 2020 2020-04-22T16:48:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Когалыма следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, когалымчанку обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, 14 марта 2020 года около 5 утра подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения находилась у дома 11 по улице Дружбы Народов в Когалыме:

- Из личной неприязни к полицейским и мести за их действия по пресечению ее противоправного поведения, она поцарапала ногтями лицо одному из сотрудников отдела полиции и укусила за руку второго, - уточнили стражи порядка.

Двое сотрудников полиции при исполнении своих должностных обязанностей получили телесные повреждения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU