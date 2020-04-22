2020-04-22T16:20:02+03:00
Общество

Порядок перевахтовки в условиях повышенной готовности разрабатывается в Югре

О готовящихся изменениях сообщила глава региона
Руслан Савинов
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Порядок перевахтовки в условиях повышенной готовности разрабатывается в ЮгреПорядок перевахтовки в условиях повышенной готовности разрабатывается в ЮгреФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о том, что власти региона совместно с Роспотребнадзором готовят решение о порядке осуществления перевахтовки.

- В настоящее время в Югре возводится 2318 объектов капитального строительства, 1661 – объекты ТЭК. На объектах задействовано около 60 тысяч специалистов рабочих профессий, из них 7800 – вахтовики, - привели данные Наталья Комарова.

Она обратила внимание, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при выполнении строительных работ крайне актуально. Уже приняты четыре документа, которые в той или иной степени регулируют организацию работы вахтовым методом.

- Организации информируют оперативный штаб о въезде на территорию региона организованных и неорганизованных групп вахтовиков за пять дней до их приезда. Работники въезжают в регион с документами, подтверждающими состояние их здоровья, – пояснила Комарова.

Добавим, что дважды в день обеспечиваются медосмотр персонала на вахтах, дезинфекция помещений, предоставляются средства защиты. В случае обнаружения у работника симптомов ОРВИ к нему немедленно вызывается врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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