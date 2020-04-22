22 Апр 2020 2020-04-22T16:11:03+03:00

Причиной падения мужчины с 15 этажа в Сургуте назвали суицид Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры проводит процессуальную проверку по факту падения мужчины с 15 этажа. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

По предварительным данным сегодня, 22 апреля, около 5:00 62-летний мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже дома №6 по улице Семена Билецкого в Сургуте. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- Мужчина ранее неоднократно предпринимал попытки самоубийства, есть основания считать и этот случай суицидом, - пояснили стражи порядка.

В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, причин падения, опрос очевидцев и прочих свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU