Космонавт рассказал, как сделать самоизоляцию приятной
Космонавт-испытатель из ХМАО Сергей Рыжиков предложил воспринимать сегодняшние ограничения во времена пандемии коронавируса как космический полет. Космонавто рассказал в видео-обращении к югорчанам, как провести время дома с пользой. Ведь члены экипажа Международной космической станции могут находиться на орбите по полгода, они не понаслышке знают о самоизоляции.
- Вся наша жизнь проходит на удаленке. И поверьте, когда человек занят делом, у нег оне возникает каких-либо раздражителей, способных вывести его из состояния равновесия, - поделился Рыжиков.
Он отметил, что в первую очередь нужно составить распорядок дня и строг ему следовать:
- Подарите себе и домочадцам позитивный настрой, - один из главных советов космонавта.
Космонавт рассказал, как делать самоизоляцию приятной.
ИСТОЧНИК KP.RU