Космонавт рассказал, как сделать самоизоляцию приятной

22 Апр 2020 2020-04-22T15:53:02+03:00

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Космонавт-испытатель из ХМАО Сергей Рыжиков предложил воспринимать сегодняшние ограничения во времена пандемии коронавируса как космический полет. Космонавто рассказал в видео-обращении к югорчанам, как провести время дома с пользой. Ведь члены экипажа Международной космической станции могут находиться на орбите по полгода, они не понаслышке знают о самоизоляции.

- Вся наша жизнь проходит на удаленке. И поверьте, когда человек занят делом, у нег оне возникает каких-либо раздражителей, способных вывести его из состояния равновесия, - поделился Рыжиков.

Он отметил, что в первую очередь нужно составить распорядок дня и строг ему следовать:

- Подарите себе и домочадцам позитивный настрой, - один из главных советов космонавта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/774769" frameborder="0"></iframe> Космонавт рассказал, как делать самоизоляцию приятной.

ИСТОЧНИК KP.RU