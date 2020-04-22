2020-04-22T15:53:02+03:00
Общество

Космонавт рассказал, как сделать самоизоляцию приятной

Сергей Рыжиков: «Подарите себе и домочадцам позитивный настрой»
Руслан Савинов
Поделиться:
Космонавт рассказал, как делать самоизоляцию приятной. Скриншот видео.Космонавт рассказал, как делать самоизоляцию приятной. Скриншот видео.
Изменить размер текста:

Космонавт-испытатель из ХМАО Сергей Рыжиков предложил воспринимать сегодняшние ограничения во времена пандемии коронавируса как космический полет. Космонавто рассказал в видео-обращении к югорчанам, как провести время дома с пользой. Ведь члены экипажа Международной космической станции могут находиться на орбите по полгода, они не понаслышке знают о самоизоляции.

- Вся наша жизнь проходит на удаленке. И поверьте, когда человек занят делом, у нег оне возникает каких-либо раздражителей, способных вывести его из состояния равновесия, - поделился Рыжиков.

Он отметил, что в первую очередь нужно составить распорядок дня и строг ему следовать:

- Подарите себе и домочадцам позитивный настрой, - один из главных советов космонавта.

Космонавт рассказал, как делать самоизоляцию приятной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порядок перевахтовки в условиях повышенной готовности разрабатывается в Югре
Причиной падения мужчины с 15 этажа в Сургуте назвали суицид
Югорчанина привлекли за распространение порнографических материалов
Космонавт рассказал, как сделать самоизоляцию приятной
На Югру надвигаются сильный ветер и обильные осадки
Югорчанин в тюрьме предоставил подложную медсправку работодателю
В Нижневартовске готовы открыть круглосуточные группы в детсадах
Количество излечившихся от коронавируса в Югре достигло 36
Поджигателя травы в ХМАО привлекли к ответственности
Югорским ветеранам приготовили уникальные подарки
В Югре управляющая компания запустила фейк, чтобы надавить на должников
В Сургуте за два дня из окон многоэтажек выпали два человека
Чтобы продолжить застолье, житель Сургутского района пытался уркасть элитный алкоголь
Хантымансийцам напомнили, как защититься от укуса клеща
Житель Брянска застрелил из ружья югорчанина из-за оскорблений
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 апреля 2020 года перевалило за две сотни
Геймера из Югры обманули кибер-преступники
Еще три пациента коронавирусом выздоровели в ХМАО
Культурная онлайн-программа на 22 апреля для югорчан на самоизоляции
В Мегионе приступили к озеленению территории