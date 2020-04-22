На Югру надвигаются сильный ветер и обильные осадки

22 Апр 2020 2020-04-22T15:06:57+03:00

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С 23 по 25 апреля в ХМАО местами ожидаются неблагоприятные явления погоды: сильный дождь, мокрый снег, метель при усилении южного ветра порывами от 8 м/с до 18-23 м/с. При отрицательной температуре возможен и гололед. Такие данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В случае ухудшения видимости во время сильных осадков водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодой. Необходимо избегать маневрирования и резкого торможения, - напомнили в главном управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Пешеходам рекомендуют избегать нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU