Югорчанин в тюрьме предоставил подложную медсправку работодателю
Правоохранители Урая установили, что осужденный, отбывающий назначенное судом наказание в виде обязательных работ, не вышел на работу без уважительной причины.
- Работодателю он представил подложную медицинскую справку, выданную якобы одним из медучреждений Кондинского района. Осужденный в период, указанный в справке, за медпомощью не обращался, никаким медучреждением ему справка не выдавалась, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Ход расследования уголовного дела контролируется в установленном законом порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU