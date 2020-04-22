2020-04-22T14:56:32+03:00
Происшествия

Югорчанин в тюрьме предоставил подложную медсправку работодателю

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанин в тюрьме предоставил подложную медсправку работодателюЮгорчанин в тюрьме предоставил подложную медсправку работодателюФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранители Урая установили, что осужденный, отбывающий назначенное судом наказание в виде обязательных работ, не вышел на работу без уважительной причины.

- Работодателю он представил подложную медицинскую справку, выданную якобы одним из медучреждений Кондинского района. Осужденный в период, указанный в справке, за медпомощью не обращался, никаким медучреждением ему справка не выдавалась, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Ход расследования уголовного дела контролируется в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порядок перевахтовки в условиях повышенной готовности разрабатывается в Югре
Причиной падения мужчины с 15 этажа в Сургуте назвали суицид
Югорчанина привлекли за распространение порнографических материалов
Космонавт рассказал, как сделать самоизоляцию приятной
На Югру надвигаются сильный ветер и обильные осадки
Югорчанин в тюрьме предоставил подложную медсправку работодателю
В Нижневартовске готовы открыть круглосуточные группы в детсадах
Количество излечившихся от коронавируса в Югре достигло 36
Поджигателя травы в ХМАО привлекли к ответственности
Югорским ветеранам приготовили уникальные подарки
В Югре управляющая компания запустила фейк, чтобы надавить на должников
В Сургуте за два дня из окон многоэтажек выпали два человека
Чтобы продолжить застолье, житель Сургутского района пытался уркасть элитный алкоголь
Хантымансийцам напомнили, как защититься от укуса клеща
Житель Брянска застрелил из ружья югорчанина из-за оскорблений
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 апреля 2020 года перевалило за две сотни
Геймера из Югры обманули кибер-преступники
Еще три пациента коронавирусом выздоровели в ХМАО
Культурная онлайн-программа на 22 апреля для югорчан на самоизоляции
В Мегионе приступили к озеленению территории