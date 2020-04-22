Югорчанин в тюрьме предоставил подложную медсправку работодателю

22 Апр 2020 2020-04-22T14:56:32+03:00

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Правоохранители Урая установили, что осужденный, отбывающий назначенное судом наказание в виде обязательных работ, не вышел на работу без уважительной причины.

- Работодателю он представил подложную медицинскую справку, выданную якобы одним из медучреждений Кондинского района. Осужденный в период, указанный в справке, за медпомощью не обращался, никаким медучреждением ему справка не выдавалась, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Ход расследования уголовного дела контролируется в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU