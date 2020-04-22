В Нижневартовске готовы открыть круглосуточные группы в детсадах
В четырех детских садах Нижневартовска будут при необходимости созданы группы круглосуточного пребывания. По данным пресс-службы администрации города, такой вариант предусмотрен на случай, если родители ребенка попадут в больницу с коронавирусной инфекцией.
- Мы готовы к организации таких групп. Они будут созданы в четырех детских садах в различных точках города, чтобы удобно было жителям. Эти группы для тех, кто окажется в безвыходной ситуации. Ко всем возможным вариантам развития ситуации готовимся заранее, - заявила замглавы Нижневартовска Ирина Воликовская.
Добавим, что сейчас в период повышенной готовности в городе создана 131 дежурная группа во всех детсадах, которые посещают от 1000 до 1150 детей.
- Все проходят утренний фильтр и соблюдают необходимые правила безопасности, - отметили власти города.
ИСТОЧНИК KP.RU