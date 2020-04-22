Количество излечившихся от коронавируса в Югре достигло 36
Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский отметил, что из 203 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, к настоящему моменту 36 пациентов выписаны и завершили лечение в амбулаторных или стационарных условиях.
- Амбулаторно продолжает лечиться 50%, а 116 пациентов продолжают стационарное лечение, - подвел итог Добровольский.
Он уточнил, что в Белоярском районе находился один пациент с подтвержденным диагнозом:
- Теперь в Белоярском районе вновь нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией, - радостно отметил глава депздрава.
Всего за минувшие сутки сделано 1183 исследований на коронавирус в лабораториях медорганизаций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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