22 Апр 2020 2020-04-22T14:39:18+03:00

Количество излечившихся от коронавируса в Югре достигло 36 Фото: pixabay.com

Белоярский район стал полностью свободен от коронавируса

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Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский отметил, что из 203 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, к настоящему моменту 36 пациентов выписаны и завершили лечение в амбулаторных или стационарных условиях.

- Амбулаторно продолжает лечиться 50%, а 116 пациентов продолжают стационарное лечение, - подвел итог Добровольский.

Он уточнил, что в Белоярском районе находился один пациент с подтвержденным диагнозом:

- Теперь в Белоярском районе вновь нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией, - радостно отметил глава депздрава.

Всего за минувшие сутки сделано 1183 исследований на коронавирус в лабораториях медорганизаций.

ИСТОЧНИК KP.RU