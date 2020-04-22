2020-04-22T13:41:24+03:00
Происшествия

Поджигателя травы в ХМАО привлекли к ответственности

Зарегистрирован первый факт пала сухой травы в регионе
Руслан Савинов
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Поджигателя травы в ХМАО привлекли к ответственности. Фото МЧС Югры.Поджигателя травы в ХМАО привлекли к ответственности. Фото МЧС Югры.
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В Кондинском районе дознаватели завершили расследование по факту первого в 2020 году пала травы.

- В районе поселка Чантырья местный житель «решил помочь населению» и выжечь сухую траву в пойме реки до наступления жары. В итоге растительность выгорела на площади 200 кв м и только благодаря ветру потухла сама, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Поджигателя оштрафовали на две тысячи рублей. Факт возгорания был установлен с помощью спутника. Кстати сказать, в прошлом году первый природный пожар был зарегистрирован также в Кондинском районе 9 мая.

- При обнаружении возгорания немедленно сообщайте в экстренные службы по телефонам 101 или 112, - напомнили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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