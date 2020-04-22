В Югре управляющая компания запустила фейк, чтобы надавить на должников
В Югорске объявлено предостережение управляющей компании о недопустимости нарушений закона при предоставлении коммунальных услуг населению.
Установлено, что УК «Прогресс 86» в соцсетях размещала уведомления о введении с 1 мая ограничений поставок электроэнергии и горячей воды должникам из-за неоплаты услуг.
- Однако в условиях противодействия распространению COVID-19 Правительством РФ и постановлением Губернатора ХМАО объявлен мораторий на введение ограничений при предоставлении коммунальных услуг населению до 01.01.2021, - напомнили в пресс-службе прокуратуры Югры.
Добавим, что директору УК объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства и разъяснена предусмотренная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU