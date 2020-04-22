2020-04-22T12:56:48+03:00
Общество

В Югре управляющая компания запустила фейк, чтобы надавить на должников

УК попыталась заставить жителей срочно оплатить воду и свет
Руслан Савинов
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В Югре управляющая компания запустила фейк, чтобы надавить на должниковВ Югре управляющая компания запустила фейк, чтобы надавить на должниковФото: pixabay.com
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В Югорске объявлено предостережение управляющей компании о недопустимости нарушений закона при предоставлении коммунальных услуг населению.

Установлено, что УК «Прогресс 86» в соцсетях размещала уведомления о введении с 1 мая ограничений поставок электроэнергии и горячей воды должникам из-за неоплаты услуг.

- Однако в условиях противодействия распространению COVID-19 Правительством РФ и постановлением Губернатора ХМАО объявлен мораторий на введение ограничений при предоставлении коммунальных услуг населению до 01.01.2021, - напомнили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Добавим, что директору УК объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства и разъяснена предусмотренная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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