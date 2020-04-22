2020-04-22T12:31:02+03:00
Происшествия

Чтобы продолжить застолье, житель Сургутского района пытался уркасть элитный алкоголь

Вора заметили прохожие
Руслан Савинов
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Чтобы продолжить застолье, житель Сургутского района пытался украсть элитный алкогольЧтобы продолжить застолье, житель Сургутского района пытался украсть элитный алкогольФото: pixabay.com
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В полицию Сургутского района поступило сообщение от жителей Ульт-Ягуна о том, что ночью в продуктовый магазин проник неизвестный.

- Злоумышленник разбил окно и пытался похитить элитный алкоголь на сумму более 30 тысяч рублей, но мужчину заметили прохожие и он скрылся, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

- Подозреваемый рассказал, что, был пьян и пытался украсть спиртное в магазине, чтобы продолжить застолье, - подвели итог полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи». Виновному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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