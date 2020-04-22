Хантымансийцам напомнили, как защититься от укуса клеща
С 20 апреля до особого распоряжения проведение круглосуточной экстренной профилактики клещевого энцефалита организовано в приемном отделении окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Об этом сообщили представители «Центра медицинской профилактики Югры».
- Помощь пациентам, обратившимся с укусом клеща оказывается в в стационарном корпусе, вход со стороны улицы Ленина. Телефон для справок: 8(3467) 304-349, - пояснили врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска
Помощь пациентам с укусом клеща оказывают дежурные врачи-инфекционисты, врачи-педиатры, а также врачи-терапевты.
Напомним, клещ может быть переносчиком таких болезней как: болезнь Лайма, клещевой энцефалит, эрлихиоз, клещевой возвратный тиф, туляремия, бабезиоз, пятнистая лихорадка.
ИСТОЧНИК KP.RU