Житель Брянска застрелил из ружья югорчанина из-за оскорблений

22 Апр 2020 2020-04-22T11:33:57+03:00

Затем преступник вытащил из кармана убитого 6800 рублей

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Няганский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Брянска. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину обвиняют по статьям «Уклонение от административного надзора», «Убийство», «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством».

Следствие установло, что 14 августа 2019 обвиняемый покинул Брянскую область в неизвестном направлению Он приехал в Октябрьский район Югры.

- В селе Пальяново Октябрьского района 12 ноября 2019 в состоянии опьянения обвиняемый поссорился с местным жителем из-за нецензурных оскорблений. Затем он выстрелил в голову потерпевшего из охотничьего ружья и похитил из кармана убитого 6800 рублей, - рассказали стражи порядка.

Далее обвиняемый завладел принадлежавшим потерпевшему снегоходом и скрылся преступления.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU