22 Апр 2020 2020-04-22T10:54:49+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 апреля 2020 года перевалило за две сотни Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 22 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе на 22 апреля 2020 года: 203 человека, за сутки зафиксировано 6 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего по России за последние сутки подтверждены 5236 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. При этом выздоровели 547 человек. Всего в РФ зарегистрировано 57 999 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4420 человек.

К сожалению, в России также за сутки зафиксировано 57 смертей, а за весь период пандемии от коронавируса скончалось 513 человек.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - обращаются к югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU