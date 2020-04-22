Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 22 апреля 2020 года перевалило за две сотни
Число заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе на 22 апреля 2020 года: 203 человека, за сутки зафиксировано 6 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего по России за последние сутки подтверждены 5236 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. При этом выздоровели 547 человек. Всего в РФ зарегистрировано 57 999 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4420 человек.
К сожалению, в России также за сутки зафиксировано 57 смертей, а за весь период пандемии от коронавируса скончалось 513 человек.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - обращаются к югорчанам врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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