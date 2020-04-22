Геймера из Югры обманули кибер-преступники

22 Апр 2020 2020-04-22T10:41:24+03:00

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В Югре накануне, 21 апреля, случилось 11 дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более полумиллиона рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста. Их обманывали под предлогом защиты денег на банковских картах, покупки - продажи товаров, сдачи в аренду недвижимости или даже возврата ключей от автомобиля.

Так, 21-летний сургутянин лишился десяти тысяч рублей, когда пытался купить аккаунт сообщества в соцсети «Инстаграм». Молодой человек внес предоплату за покупку прав на аккаунт, однако обладателем его так и не стал.

Тем временем в Нижневартовске жертвой мошенников стал 22-летний любитель компьютерных игр:

- Он хотел приобрести чит-код для игры «DayZ». Злоумышленники похитили у геймера более трех тысяч рублей, которые он перевел со своей банковской карты на киви кошелек, - уточнили стражи порядка.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU