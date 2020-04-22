Еще три пациента коронавирусом выздоровели в ХМАО
В ХМАО выписаны еще три пациента в связи с выздоровлением. Как сообщили представители регионального оперативного штаба, речь идет о случаях в Сургуте, Ханты-Мансийске и Мегионе.
Таким образом, всего в Ханты-мансийском автономном округе выздоровели 32 человека.
- Из 197 ранее лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции девять пациентов - в тяжелом состоянии, трое из них на искусственной вентиляции легких, - уточнили в пресс-службе депздрава Югры. Известно, что 155 пациентов - в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Напомним, ранее одна пациентка, женщина возрастом 70 лет, скончалась от остановки сердце, несмотря на все усилия медиков.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напомнили врачи югорчанам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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