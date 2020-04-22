2020-04-22T10:20:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще три пациента коронавирусом выздоровели в ХМАО

Всего в регионе 32 излечившихся
Руслан Савинов
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Еще три пациента коронавирусом выздоровели в ХМАОЕще три пациента коронавирусом выздоровели в ХМАОФото: pixabay.com
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В ХМАО выписаны еще три пациента в связи с выздоровлением. Как сообщили представители регионального оперативного штаба, речь идет о случаях в Сургуте, Ханты-Мансийске и Мегионе.

Таким образом, всего в Ханты-мансийском автономном округе выздоровели 32 человека.

- Из 197 ранее лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции девять пациентов - в тяжелом состоянии, трое из них на искусственной вентиляции легких, - уточнили в пресс-службе депздрава Югры. Известно, что 155 пациентов - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Напомним, ранее одна пациентка, женщина возрастом 70 лет, скончалась от остановки сердце, несмотря на все усилия медиков.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напомнили врачи югорчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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