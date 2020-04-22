Культурная онлайн-программа на 22 апреля для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Что: «35 фактов о Когалыме», цикл видео-сообщений, посвящённых юбилею города. Когда: 22 апреля 15.00. Где.
2. Концертно-театральный центр «Югра - Классик» Ханты-Мансийск. Что: «Смотрим вместе» - рекомендации по онлайн трансляциям ведущих театров. Когда: в течение дня. Где.
3. Что: «Домашние концерты» в исполнении солистов и коллективов «Югра-Классик». Когда: 22 апреля 18.00. Где.
4. Дворец культуры «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ» поселок Сентябрьский. Что: Мастер класс «Город мастеров». Когда: 22 апреля 18.00. Где.
5. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: Викторина «Народные праздники весны». Когда: в течение дня. Где.
6. Что: Реализация программы «Танцевальная студия дома» Образцовый хореографический коллектив «Рондо». Когда: в течение дня. Где.
ИСТОЧНИК KP.RU