22 Апр 2020 2020-04-22T10:09:19+03:00

Культурная онлайн-программа на 22 апреля для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Что: «35 фактов о Когалыме», цикл видео-сообщений, посвящённых юбилею города. Когда: 22 апреля 15.00. Где.

2. Концертно-театральный центр «Югра - Классик» Ханты-Мансийск. Что: «Смотрим вместе» - рекомендации по онлайн трансляциям ведущих театров. Когда: в течение дня. Где.

3. Что: «Домашние концерты» в исполнении солистов и коллективов «Югра-Классик». Когда: 22 апреля 18.00. Где.

4. Дворец культуры «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ» поселок Сентябрьский. Что: Мастер класс «Город мастеров». Когда: 22 апреля 18.00. Где.

5. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: Викторина «Народные праздники весны». Когда: в течение дня. Где.

6. Что: Реализация программы «Танцевальная студия дома» Образцовый хореографический коллектив «Рондо». Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU