В Мегионе приступили к озеленению территории

22 Апр 2020 2020-04-22T09:48:30+03:00

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С наступлением солнечной погоды в Мегионе началась кампания по озеленению города. Подробнее об этом сообщила пресс-служба администрации Мегиона.

- Особое внимание – деревьям, высаженным в 2019 году. Яблони и ели, которые украсили Аллею Славы, площадь Нефтяников, и территорию развлекательного центра «Калейдоскоп» пережили зиму, но сейчас им требуется дополнительный уход, - пояснили власти города.

Зима в этом году была мягкой» и деревья особо не пострадали, - подвел итог начальник управления архитектуры и градостроительства Мегиона Дмитрий Зайцев.

Сейчас рабочие укрепляют лунки, подсыпают грунт под яблони, приводят в порядок ели: подравнивают их и закрепляют специальными растяжками, чтобы они не клонились от ветра.

Добавим, что на следующей неделе в Мегион планируют привезти еще партию саженцев тобольской ели для посадки на площади Нефтяников и в Высоком.

ИСТОЧНИК KP.RU