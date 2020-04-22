«Югра Молодая» запускает «Академию политических лидеров» в онлайн формате

22 Апр 2020 2020-04-22T09:26:43+03:00

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Участники проекта «Югра Молодая» получат знания и навыки в политической сфере, а также возможность пройти стажировки в органах муниципальной и госвласти. Об этом сообщила пресс-служба региональной думы.

- Проект во время пандемии будем реализовывать в онлайн формате – тематические лекции, ответы на вопросы, общение с молодежью на разные темы. Задача – простым языком рассказать о сложных процессах. Проинформировать о том, как идея превращается в проект, законодательная инициатива – в настоящий закон, какие сегодня есть ресурсы для самореализации молодежи, – сообщил председатель молодежного парламента при думе Югры Николай Заболотнев.

Добавим, что заявку можно подать в официальном сообществе «Молодая Гвардия в Югре» социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU