«Югра Молодая» запускает «Академию политических лидеров» в онлайн формате
Участники проекта «Югра Молодая» получат знания и навыки в политической сфере, а также возможность пройти стажировки в органах муниципальной и госвласти. Об этом сообщила пресс-служба региональной думы.
- Проект во время пандемии будем реализовывать в онлайн формате – тематические лекции, ответы на вопросы, общение с молодежью на разные темы. Задача – простым языком рассказать о сложных процессах. Проинформировать о том, как идея превращается в проект, законодательная инициатива – в настоящий закон, какие сегодня есть ресурсы для самореализации молодежи, – сообщил председатель молодежного парламента при думе Югры Николай Заболотнев.
Добавим, что заявку можно подать в официальном сообществе «Молодая Гвардия в Югре» социальной сети «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU