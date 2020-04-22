Сферу ЖКХ в Югре поддержат финансово в период пандемии коронавирса

22 Апр 2020 2020-04-22T08:09:15+03:00

Сферу ЖКХ в Югре поддержат финансово в период пандемии коронавируса Фото: pixabay.com

О мерах поддержки стало известно от губернатора ХМАО

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым состояние отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Министр обратил особое внимание на необходимость своевременной подготовки к предстоящему отопительному периоду:

- Все запланированные мероприятия по подготовке котельных, ТЭЦ, тепловых сетей и сферы водоснабжения, внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки и в полном объеме, – подчеркнул Якушев.

Наталья Комарова отметила, что к предстоящему отопительному периоду в ХМАО планируют подготовить 510 котельных установок, 360 центральных тепловых пунктов, 13 тысяч километров инженерных сетей.

Также губернатор региона сообщила, что в ХМАО реализуют целый набор мер по поддержке предприятий ЖКХ и УК в период пандемии:

- В частности, возмещение фактически понесенных затрат, связанных с подготовкой муниципалитетов ХМАО к осенне-зимнему периоду, их финансовая поддержка для обеспечения и повышения качества услуг ЖКХ, – пояснила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU