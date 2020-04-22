2020-04-22T08:09:15+03:00
Общество

Сферу ЖКХ в Югре поддержат финансово в период пандемии коронавирса

О мерах поддержки стало известно от губернатора ХМАО
Руслан Савинов
Поделиться:
Сферу ЖКХ в Югре поддержат финансово в период пандемии коронавирусаСферу ЖКХ в Югре поддержат финансово в период пандемии коронавирусаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым состояние отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Министр обратил особое внимание на необходимость своевременной подготовки к предстоящему отопительному периоду:

- Все запланированные мероприятия по подготовке котельных, ТЭЦ, тепловых сетей и сферы водоснабжения, внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки и в полном объеме, – подчеркнул Якушев.

Наталья Комарова отметила, что к предстоящему отопительному периоду в ХМАО планируют подготовить 510 котельных установок, 360 центральных тепловых пунктов, 13 тысяч километров инженерных сетей.

Также губернатор региона сообщила, что в ХМАО реализуют целый набор мер по поддержке предприятий ЖКХ и УК в период пандемии:

- В частности, возмещение фактически понесенных затрат, связанных с подготовкой муниципалитетов ХМАО к осенне-зимнему периоду, их финансовая поддержка для обеспечения и повышения качества услуг ЖКХ, – пояснила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сферу ЖКХ в Югре поддержат финансово в период пандемии коронавирса
Вартовчанин до смерти избил сожительницу из-за ревности
Югорчанин шантажировал знакомого тайной за полмиллиона рублей
Ни одного ДТП не произошло на югорских дорогах
Погода в Югре 22 апреля: вновь утренний туман над регионом
Более полутысячи квартир купят в Сургутском районе для расселения аварийного жилья
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности нахождения за рулем в утомленном виде
Роспотребнадзор Югры: «Эпидемический процесс в регионе идет по благоприятному сценарию»
В Сургутском районе обнаружили магазин, торговавший алкоголем после разрешенного времени
Детские сады и школы в Солнечном, Белоярском и Лангепасе возведут вовремя
Семь проектов обустройства Урая прошли конкурсный отбор
Государственный художественный музей Югры ждет посетителей в онлайн-режиме
Пенсионерка в ХМАО перевела мошенникам почти два миллиона рублей
В Нижневартовске сдали в эксплуатацию проблемный жилой дом
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 21 апреля 2020 года составило без малого две сотни
Компании Югры, работающие вахтовым методом, создают карантинные объекты
Еще два пациента в Югре излечились от коронавируса
За незаконный игорный бизнес сургутянин ответит перед судом
Власти ХМАО: около 86% объектов в регионе стали доступнее для инвалидов