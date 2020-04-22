Сферу ЖКХ в Югре поддержат финансово в период пандемии коронавирса
Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым состояние отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Министр обратил особое внимание на необходимость своевременной подготовки к предстоящему отопительному периоду:
- Все запланированные мероприятия по подготовке котельных, ТЭЦ, тепловых сетей и сферы водоснабжения, внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки и в полном объеме, – подчеркнул Якушев.
Наталья Комарова отметила, что к предстоящему отопительному периоду в ХМАО планируют подготовить 510 котельных установок, 360 центральных тепловых пунктов, 13 тысяч километров инженерных сетей.
Также губернатор региона сообщила, что в ХМАО реализуют целый набор мер по поддержке предприятий ЖКХ и УК в период пандемии:
- В частности, возмещение фактически понесенных затрат, связанных с подготовкой муниципалитетов ХМАО к осенне-зимнему периоду, их финансовая поддержка для обеспечения и повышения качества услуг ЖКХ, – пояснила Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU