2020-04-22T07:54:32+03:00
Происшествия

Вартовчанин до смерти избил сожительницу из-за ревности

Подозреваемый задержан
Руслан Савинов
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Вартовчанин до смерти избил сожительницу из-за ревностиВартовчанин до смерти избил сожительницу из-за ревностиФото: pixabay.com
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Следственный отдел Нижневартовска следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. По информации от пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, 10 апреля 2020 года ночью подозреваемый был сильно пьян. В одном из административных зданий Нижневартовска, где также находилась его 43-летняя сожительница, он приревновал ее:

- Мужчина нанес потерпевшей множество ударов руками по лицу, причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, - рассказали правоохранители.

Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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