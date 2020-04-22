Вартовчанин до смерти избил сожительницу из-за ревности
Следственный отдел Нижневартовска следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. По информации от пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По версии следствия, 10 апреля 2020 года ночью подозреваемый был сильно пьян. В одном из административных зданий Нижневартовска, где также находилась его 43-летняя сожительница, он приревновал ее:
- Мужчина нанес потерпевшей множество ударов руками по лицу, причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, - рассказали правоохранители.
Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU