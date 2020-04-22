Югорчанин шантажировал знакомого тайной за полмиллиона рублей

22 Апр 2020 2020-04-22T07:47:39+03:00

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Правоохранители Октябрьского района утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Приобья. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчину обвиняют по статье «Вымогательство в крупном размере».

По данным следствия, в сентябре и октябре 2019 года злоумышленник под угрозой применения физического насилия в отношении знакомого и членов его семьи, а также распространения личной тайны потерпевшего, вымогал у него 700 тысяч рублей. Однако позже обвиняемый снизил требования до полумиллиона рублей.

Судом заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения.

Виновному может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU