2020-04-22T07:39:39+03:00
Общество

Ни одного ДТП не произошло на югорских дорогах

Однако пьяные водители никуда не исчезли
Руслан Савинов
Поделиться:
Ни одного ДТП не произошло на югорских дорогахНи одного ДТП не произошло на югорских дорогахФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На территории ХМАО за прошедшие сутки, 21 апреля, не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Такую радостную статистику предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Тем не менее, в Югре сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, троих – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 21 водитель привлечен к ответственности.

- Оставайтесь дома в период коронавирусной инфекции. Временная самоизоляция – самый эффективный способ сохранения жизни и здоровья в период сложной эпидемиологической обстановки в Югре, - обратились к югорчанам сотрудники Управления ГИБДД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сферу ЖКХ в Югре поддержат финансово в период пандемии коронавирса
Вартовчанин до смерти избил сожительницу из-за ревности
Югорчанин шантажировал знакомого тайной за полмиллиона рублей
Ни одного ДТП не произошло на югорских дорогах
Погода в Югре 22 апреля: вновь утренний туман над регионом
Более полутысячи квартир купят в Сургутском районе для расселения аварийного жилья
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности нахождения за рулем в утомленном виде
Роспотребнадзор Югры: «Эпидемический процесс в регионе идет по благоприятному сценарию»
В Сургутском районе обнаружили магазин, торговавший алкоголем после разрешенного времени
Детские сады и школы в Солнечном, Белоярском и Лангепасе возведут вовремя
Семь проектов обустройства Урая прошли конкурсный отбор
Государственный художественный музей Югры ждет посетителей в онлайн-режиме
Пенсионерка в ХМАО перевела мошенникам почти два миллиона рублей
В Нижневартовске сдали в эксплуатацию проблемный жилой дом
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 21 апреля 2020 года составило без малого две сотни
Компании Югры, работающие вахтовым методом, создают карантинные объекты
Еще два пациента в Югре излечились от коронавируса
За незаконный игорный бизнес сургутянин ответит перед судом
Власти ХМАО: около 86% объектов в регионе стали доступнее для инвалидов