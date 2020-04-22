22 Апр 2020 2020-04-22T07:39:39+03:00

Ни одного ДТП не произошло на югорских дорогах Фото: pixabay.com

Однако пьяные водители никуда не исчезли

Изменить размер текста: A A

На территории ХМАО за прошедшие сутки, 21 апреля, не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Такую радостную статистику предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Тем не менее, в Югре сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, троих – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 21 водитель привлечен к ответственности.

- Оставайтесь дома в период коронавирусной инфекции. Временная самоизоляция – самый эффективный способ сохранения жизни и здоровья в период сложной эпидемиологической обстановки в Югре, - обратились к югорчанам сотрудники Управления ГИБДД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU