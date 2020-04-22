Ни одного ДТП не произошло на югорских дорогах
На территории ХМАО за прошедшие сутки, 21 апреля, не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Такую радостную статистику предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Тем не менее, в Югре сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, троих – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 21 водитель привлечен к ответственности.
- Оставайтесь дома в период коронавирусной инфекции. Временная самоизоляция – самый эффективный способ сохранения жизни и здоровья в период сложной эпидемиологической обстановки в Югре, - обратились к югорчанам сотрудники Управления ГИБДД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU