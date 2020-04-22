22 Апр 2020 2020-04-22T05:01:14+03:00

Погода в Югре 22 апреля: вновь утренний туман над регионом Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 22 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет дождь, а утром туман. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, +6 градусов, днем +13, +18 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов.

В Сургуте станет ясно и ожидается отсутствие осадков. Ветер юго-восточный 5-8 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +13 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер юго-восточный 4-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит +9, +11 градусов.

На Руси этот день называли «Вадим Ключник». По погоде отмечали: из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU