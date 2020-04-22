2020-04-22T05:01:14+03:00
Общество

Погода в Югре 22 апреля: вновь утренний туман над регионом

Температура днем поднимется до +18 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 22 апреля: вновь утренний туман над региономПогода в Югре 22 апреля: вновь утренний туман над региономФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 22 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет дождь, а утром туман. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, +6 градусов, днем +13, +18 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов.

В Сургуте станет ясно и ожидается отсутствие осадков. Ветер юго-восточный 5-8 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +13 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер юго-восточный 4-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит +9, +11 градусов.

На Руси этот день называли «Вадим Ключник». По погоде отмечали: из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сферу ЖКХ в Югре поддержат финансово в период пандемии коронавирса
Вартовчанин до смерти избил сожительницу из-за ревности
Югорчанин шантажировал знакомого тайной за полмиллиона рублей
Ни одного ДТП не произошло на югорских дорогах
Погода в Югре 22 апреля: вновь утренний туман над регионом
Более полутысячи квартир купят в Сургутском районе для расселения аварийного жилья
Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности нахождения за рулем в утомленном виде
Роспотребнадзор Югры: «Эпидемический процесс в регионе идет по благоприятному сценарию»
В Сургутском районе обнаружили магазин, торговавший алкоголем после разрешенного времени
Детские сады и школы в Солнечном, Белоярском и Лангепасе возведут вовремя
Семь проектов обустройства Урая прошли конкурсный отбор
Государственный художественный музей Югры ждет посетителей в онлайн-режиме
Пенсионерка в ХМАО перевела мошенникам почти два миллиона рублей
В Нижневартовске сдали в эксплуатацию проблемный жилой дом
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 21 апреля 2020 года составило без малого две сотни
Компании Югры, работающие вахтовым методом, создают карантинные объекты
Еще два пациента в Югре излечились от коронавируса
За незаконный игорный бизнес сургутянин ответит перед судом
Власти ХМАО: около 86% объектов в регионе стали доступнее для инвалидов