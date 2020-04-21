Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности нахождения за рулем в утомленном виде
Госавтоинспекция ХМАО предупредила о последствиях управления транспортом в состоянии утомления. Подробнее об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Югры.
- Длительная поездка — тяжелая нагрузка, как для начинающего, так и опытного водителя. Сон за рулем может стать причиной непоправимой трагедии, - обратились к югорчанам инспекторы.
Они отмечают, что побороть сонливость можно только одним способом - остановить машину, а как только представится возможность, поспать.
- Кофе, громкая музыка, открывание окон — не действует. Если водитель находится в состоянии утомления, уровень безопасности движения существенно снижается, - пояснили эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU