2020-04-21T15:11:05+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности нахождения за рулем в утомленном виде

Кофе и громка музыка не спасут от недосыпа
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы Югры напомнили об опасности нахождения за рулем в утомленном видеГосавтоинспекторы Югры напомнили об опасности нахождения за рулем в утомленном видеФото: pixabay.com
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Госавтоинспекция ХМАО предупредила о последствиях управления транспортом в состоянии утомления. Подробнее об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Югры.

- Длительная поездка — тяжелая нагрузка, как для начинающего, так и опытного водителя. Сон за рулем может стать причиной непоправимой трагедии, - обратились к югорчанам инспекторы.

Они отмечают, что побороть сонливость можно только одним способом - остановить машину, а как только представится возможность, поспать.

- Кофе, громкая музыка, открывание окон — не действует. Если водитель находится в состоянии утомления, уровень безопасности движения существенно снижается, - пояснили эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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