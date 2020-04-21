2020-04-21T14:21:45+03:00
Общество

Роспотребнадзор Югры: «Эпидемический процесс в регионе идет по благоприятному сценарию»

Однако ослаблять режим самоизоляции пока рано
Руслан Савинов
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Роспотребнадзор Югры: «Эпидемический процесс в регионе идет по благоприятному сценарию»Роспотребнадзор Югры: «Эпидемический процесс в регионе идет по благоприятному сценарию»Фото: pixabay.com
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Заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева на на брифинге оперативного регионального штаба отметила, что пидемический процесс в Югре идет по благоприятному сценарию. Однако эти результаты нужно закрепить.

- Несколько дней мы наблюдаем отрицательный темп прироста. С одной стороны, это свидетельствует об эффективности ограничительных мероприятий, но хочу обратить внимание на регистрацию очагов с неустановленной связью с ранее зарегистрированными очагами. Это указывает на необходимость продолжать ограничительные мероприятия, - заявила Инна Кудрявцева.

Добавим, что за минувшие сутки зарегистрировано девять новых случаев коронавируса. География следующая: в Нижневартовском районе - один, в Нягани - два, в Сургуте - пять, в Ханты-Мансийске - один.

ИСТОЧНИК KP.RU

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