2020-04-21T15:29:21+03:00
Общество

Более полутысячи квартир купят в Сургутском районе для расселения аварийного жилья

Одна из главных проблем муниципалитета близится к решению
Руслан Савинов
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Более полутысячи квартир купят в Сургутском районе для расселения аварийного жилья. Фото администрации муниципалитета.Более полутысячи квартир купят в Сургутском районе для расселения аварийного жилья. Фото администрации муниципалитета.
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Высокий показатель непригодного и аварийного жилья назвали главной проблемой Сургутского района.

- В первом полугодии 2020 года мы планируем приобрести более 540 жилых помещений на сумму млрд. 160 млн 745 тысяч рублей. Внушительная сумма позволит расселить порядка 23 000 тысяч квадратных метров аварийного жилья, - поделилась директор департамента жилищной политики муниципалитета Оксана Виер.

Она отметила, что в первую очередь квартиры получат жители поселка ГПЗ в Солнечном.

- В Солнечном введен в эксплуатацию многоэтажный дом на 320 квартир. Это более 16 тысяч кв. метров. Если все аукционы по приобретению жилья состоятся, то уже летом люди будут праздновать новоселье, - написал в своем аккаунте в соцсети «Фейсбук» глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Добавим, что всего в поселке расположены 14 домов: 12 деревянных и два многоквартирных капитальных: в них проживает около двухсот семей, это 450 человек. Дома в отдельном списке на переселение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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