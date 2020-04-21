2020-04-21T13:10:23+03:00
Общество

Детские сады и школы в Солнечном, Белоярском и Лангепасе возведут вовремя

Все объекты успеют сдать в 2020 году
Руслан Савинов
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Детские сады и школы в Солнечном, Белоярском и Лангепасе возведут вовремяДетские сады и школы в Солнечном, Белоярском и Лангепасе возведут вовремяФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи осбудила реконструкцию здания, где обучаются учащиеся = школы № 4 и гимназии № 6 в Лангепасе, строительство детсада и школы в Белоярском, детсада в поселке Солнечный Сургутского района.

Отмечено, что реконструкция здания в Лангепасе выполнена на 36% от объема работ. По плану объект должен быть введён в эксплуатацию в июле 2020 года.

Следующие два объекта – детский сад на 220 мест и школа на 300 учащихся в Белоярском тоже почти готовы. Ввод в эксплуатацию школы запланирован на июль, детсада – на август 2020 года.

Еще один детский сад на 300 мест возводится в Солнечном Сургутского района. Работы выполнены на 57%, ввод в эксплуатацию ожидается в августе 2020 года.

- Необходимо усилить режим по обеспечению безопасности. Должны быть созданы иные условия работ, чем прежде, - заявила губернатор региона Наталья Комарова подрядчиков объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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