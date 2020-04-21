2020-04-21T12:58:22+03:00
Общество

Семь проектов обустройства Урая прошли конкурсный отбор

Первое место взял план оформление оформления улиц Узбекинстанская и Южная
Руслан Савинов
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Семь проектов обустройства Урая прошли конкурсный отборСемь проектов обустройства Урая прошли конкурсный отборФото: pixabay.com
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В Урае завершился отбор проектов инициативного бюджетирования по решению вопросов местного значения для реализации в городе.

Было отобрано 7 проектов. Победителем отбора выбран проект «Художественное оформление общественной территории вдоль улиц Узбекинстанская и Южная».

- По замыслу участников проекта, на ограждении из бетонных плит, которые расположены на одной из самых протяженных улиц города, Узбекистанской, необходимо разместить с использованием официальной символики Урая изображения, символизирующие значимые для города события.

Перечислим и остальные проекты: обустройство детской игровой площадки «Нефтеград», обустройство тротуара вдоль проезжей части напротив гимназии имени Яковлева, художественное оформление общественных территорий города на период зимних праздников, цветочное оформление общественных территорий города в летний период, ЭТНО свадьба, а также проведение городского национального праздника Сабантуй-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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