2020-04-21T12:10:54+03:00
Общество

Государственный художественный музей Югры ждет посетителей в онлайн-режиме

Несколько новых рубрик порадуют югорчан
Руслан Савинов
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Государственный художественный музей Югры ждет посетителей в онлайн-режиме. Фото департаменты культуры ХМАО.Государственный художественный музей Югры ждет посетителей в онлайн-режиме. Фото департаменты культуры ХМАО.
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Государственный художественный музей Югры запланировал ежедневно радовать зрителей на самоизоляции онлайн - мероприятиями.

- С историей русского искусства можно благодаря видеорубрике «Искусство в книге». Видеорубрика «А знаете ли вы?» представляет интересные факты из жизни художников и о произведениях из коллекции музея. Вспоминаем выставки, которые посетили до эпидемии коронавируса, в постах на тему «ОТПУСК ДО…», - рассказали сотрудники музея.

Кроме того, филиал музея «Галерея-мастерская художника Райшева» публикуют новые произведения в постах на тему «Из мастерской художника».

Все рубрики доступны в официальных ресурсах музея в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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