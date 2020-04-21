Государственный художественный музей Югры ждет посетителей в онлайн-режиме
Государственный художественный музей Югры запланировал ежедневно радовать зрителей на самоизоляции онлайн - мероприятиями.
- С историей русского искусства можно благодаря видеорубрике «Искусство в книге». Видеорубрика «А знаете ли вы?» представляет интересные факты из жизни художников и о произведениях из коллекции музея. Вспоминаем выставки, которые посетили до эпидемии коронавируса, в постах на тему «ОТПУСК ДО…», - рассказали сотрудники музея.
Кроме того, филиал музея «Галерея-мастерская художника Райшева» публикуют новые произведения в постах на тему «Из мастерской художника».
Все рубрики доступны в официальных ресурсах музея в социальной сети «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU