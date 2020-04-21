21 Апр 2020 2020-04-21T11:55:51+03:00

Пенсионерка в ХМАО перевела мошенникам почти два миллиона рублей Фото: pixabay.com

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В полицию Югорска обратилась 68-летняя жительница с заявлением о том, что неизвестный похитил у нее деньги.

- На телефон пенсионерки пришли смс о списании на сумму 82 тысячи рублей. Через некоторое время позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков, - начали рассказ полицейские.

Аферист запутал женщину: якобы для того, чтобы оставшиеся средства не списали, необходимо было их снять и перевести на страховую ячейку:

- Пенсионерка сняла все деньги и перевела их на указанные номера карт. Так преступник действиями завладел более 1 800 000 рублей, - уточнили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU