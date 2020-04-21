2020-04-21T11:39:27+03:00
Общество

В Нижневартовске сдали в эксплуатацию проблемный жилой дом

Объект начали строить еще в 2016 году
Руслан Савинов
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В Нижневартовске сдали в эксплуатацию проблемный жилой домВ Нижневартовске сдали в эксплуатацию проблемный жилой домФото: pixabay.com
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Обманутые дольщики Нижневартовска дождались достройки проблемного дома в квартале «Центральный». Об этом сообщила пресс-служба региональной думы.

- Восстановить права вартовчанам, пострадавшим от действий застройщика, помогла прокуратура. По договорам долевого участия застройщик привлек деньги 41 жителя столицы Самотлора, - уточнили в думе ХМАО.

Отметим, что дом в квартале «Центральный» начали строить еще в 2016 году. В эксплуатацию объект должны были сдать в 2018 году:

- Стройфирма только переносила сроки ввода объекта, пока в дело не вмешалась прокуратура. Дом включили в единый реестр проблемных объектов. В 2019 году принято решение о завершении строительства, – рассказал депутат думы ХМАО Великий.

Добавим, что скоро собственники получат долгожданные ключи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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