В Нижневартовске сдали в эксплуатацию проблемный жилой дом
Обманутые дольщики Нижневартовска дождались достройки проблемного дома в квартале «Центральный». Об этом сообщила пресс-служба региональной думы.
- Восстановить права вартовчанам, пострадавшим от действий застройщика, помогла прокуратура. По договорам долевого участия застройщик привлек деньги 41 жителя столицы Самотлора, - уточнили в думе ХМАО.
Отметим, что дом в квартале «Центральный» начали строить еще в 2016 году. В эксплуатацию объект должны были сдать в 2018 году:
- Стройфирма только переносила сроки ввода объекта, пока в дело не вмешалась прокуратура. Дом включили в единый реестр проблемных объектов. В 2019 году принято решение о завершении строительства, – рассказал депутат думы ХМАО Великий.
Добавим, что скоро собственники получат долгожданные ключи.
ИСТОЧНИК KP.RU