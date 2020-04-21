21 Апр 2020 2020-04-21T10:50:11+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 21 апреля 2020 года составило без малого две сотни Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 21 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе на 21 апреля 2020 года: 197 человек, за сутки зафиксировано 9 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Напомним, что еще два пациента в Югре полностью излечились от коронавируса. За все время выздоровели 24 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 197 случаев заболевания. Семь пациентов - в тяжелом состоянии, четыре из них на ИВЛ.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU