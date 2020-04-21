Компании Югры, работающие вахтовым методом, создают карантинные объекты

21 Апр 2020 2020-04-21T10:41:58+03:00

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Руководителям организаций, в которых выстроена работа вахтовым методом рекомендовано до 26 апреля на период режима повышенной готовности создать оперативный штаб для взаимодействия с органами власти, а также карантинные объекты.

- Объекты должны представлять собой изолированные здания или способные вместить не менее 5% работников на вахте. Но при этом должна быть предусмотрена возможность увеличения числа размещения до 10% и более с учетом складывающейся эпидситуации, - пояснили в пресс-службе правительства ХМАО.

Уточняется, что карантинные объекты могут располагаться за пределами вахтовых поселков. Однако допускается размещать их и в пределах поселка с условием возможности его разделения на зоны высокого риска и без риска.

ИСТОЧНИК KP.RU