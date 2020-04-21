Еще два пациента в Югре излечились от коронавируса
В ХМАО выписаны еще два пациента в связи с выздоровлением. Как отметили в региональном оперативном штабе территориально пациенты из Сургута и Нижневартовского района.
Таким образом, к настояшему моменту всего в ХМАО полностью выздоровели 24 человека.
- Из 188 ранее лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции семь пациентов - в тяжелом состоянии, четыре из них на искусственной вентиляции легких, - сообщили в пресс-службе депздрава Югры.
Отмечается, что 156 пациентов - в состоянии средней и легкой степени тяжести. Одна пациентка ранее скончалась от остановки сердца, несмотря на все усилия медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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