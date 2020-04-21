21 Апр 2020 2020-04-21T09:44:25+03:00

За незаконный игорный бизнес сургутянин ответит перед судом Фото: pixabay.com

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Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 37 - летнего сургутянина. Мужчину обвиняют по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».

По данным следствия, с января по август 2019 года обвиняемый купил восемь игровых автоматов и разместил их в нежилых помещениях в Нефтеюганске и Пыть-Яхе.

- Там он проводил азартные игры с использованием интернета вне игорной зоны. От незаконной азартной деятельности злоумышленник получил более ста тысяч рублей, - уточнили полицейские.

К настоящему времени уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU