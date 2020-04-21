За незаконный игорный бизнес сургутянин ответит перед судом
Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 37 - летнего сургутянина. Мужчину обвиняют по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».
По данным следствия, с января по август 2019 года обвиняемый купил восемь игровых автоматов и разместил их в нежилых помещениях в Нефтеюганске и Пыть-Яхе.
- Там он проводил азартные игры с использованием интернета вне игорной зоны. От незаконной азартной деятельности злоумышленник получил более ста тысяч рублей, - уточнили полицейские.
К настоящему времени уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU