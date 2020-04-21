2020-04-21T09:32:34+03:00
Общество

Власти ХМАО: около 86% объектов в регионе стали доступнее для инвалидов

Лишь 38% автобусов в Югре приспособлены для маломобильных групп
Руслан Савинов
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Власти ХМАО: около 86% объектов в регионе стали доступнее для инвалидовВласти ХМАО: около 86% объектов в регионе стали доступнее для инвалидовФото: pixabay.com
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В 2019 году объём в рамках госпрограммы «Доступная среда» на инфраструктуру для инвалидов в Югре потратили 192 млн рублей.

- На эти деньги проведены работы по адаптации для маломобильных групп населения 84 организаций социальной инфраструктуры. Речь идет о таких объектах как: здравоохранение, образование, соцзащита, занятость, культура и спорт. Внутри зданий, так и снаружи появлялись пандусы, поручни, обустройства территорий, подъездных путей, санузлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений, - сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

Таким образом, доля доступных для инвалидов объектов составила 86%. Доля автобусного парка общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения - 38%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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