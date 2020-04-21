В Югре формируют молодежную женскую палату
Союз женщин России начинает формирование молодежной палаты. Напомним, что союз – это первая общероссийская женская организация с многолетней историей
- В Югре актив молодежной женской лиги будет формироваться как в заявительном, открытом порядке, так и по представлению муниципальных органов власти, - уточнила председатель регионального отделения Союза Наталья Бобрешова.
Итак, в первом случае кандидаты в возрасте до 30 лет не позднее 25 апреля 2020 года должны направить на электронный адрес справку о себе. Нужно указать: ФИО, возраст, телефон, email, место работы и должность, а также информацию об участии в реализации социально-значимых и добровольческих проектов и опыте общественной деятельности.
- Сформированный список резерва региональной молодежной палаты утвердят онлайн-съездом регионального отделения Союза женщин России в конце апреля, - уточнила Бобрешова.
Добавим, что молодежный женский форум состоится в сентябре 2020 года в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU