2020-04-21T08:31:45+03:00
Общество

В Югре формируют молодежную женскую палату

Кандидатуры рассматривают до 25 апреля
Руслан Савинов
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В Югре формируют молодежную женскую палатуВ Югре формируют молодежную женскую палатуФото: pixabay.com
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Союз женщин России начинает формирование молодежной палаты. Напомним, что союз – это первая общероссийская женская организация с многолетней историей

- В Югре актив молодежной женской лиги будет формироваться как в заявительном, открытом порядке, так и по представлению муниципальных органов власти, - уточнила председатель регионального отделения Союза Наталья Бобрешова.

Итак, в первом случае кандидаты в возрасте до 30 лет не позднее 25 апреля 2020 года должны направить на электронный адрес справку о себе. Нужно указать: ФИО, возраст, телефон, email, место работы и должность, а также информацию об участии в реализации социально-значимых и добровольческих проектов и опыте общественной деятельности.

- Сформированный список резерва региональной молодежной палаты утвердят онлайн-съездом регионального отделения Союза женщин России в конце апреля, - уточнила Бобрешова.

Добавим, что молодежный женский форум состоится в сентябре 2020 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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