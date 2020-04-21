Госавтоинспекторы Югры выявили 135 пьяных водителей
На югорских дорогах с 11 по 17 апреля 2020 года задержано 135 водителей с признаками опьянения. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, возбуждено 27 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли транспортом в нетрезвом виде.
- Обращаем внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и просим незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД, - обращаются к югочранам автоинспектора.
Напомним, что повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозит виновному уголовным наказанием.
ИСТОЧНИК KP.RU