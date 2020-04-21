2020-04-21T08:22:34+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Югры выявили 135 пьяных водителей

Даже в режим самоизоляции водителей «под мухой» меньше не становится
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы Югры выявили 135 пьяных водителейГосавтоинспекторы Югры выявили 135 пьяных водителейФото: pixabay.com
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На югорских дорогах с 11 по 17 апреля 2020 года задержано 135 водителей с признаками опьянения. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, возбуждено 27 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли транспортом в нетрезвом виде.

- Обращаем внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и просим незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД, - обращаются к югочранам автоинспектора.

Напомним, что повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозит виновному уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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