Госавтоинспекторы Югры выявили 135 пьяных водителей

21 Апр 2020 2020-04-21T08:22:34+03:00

Даже в режим самоизоляции водителей «под мухой» меньше не становится

Изменить размер текста: A A

На югорских дорогах с 11 по 17 апреля 2020 года задержано 135 водителей с признаками опьянения. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, возбуждено 27 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли транспортом в нетрезвом виде.

- Обращаем внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и просим незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД, - обращаются к югочранам автоинспектора.

Напомним, что повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозит виновному уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU