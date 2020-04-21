2020-04-21T07:58:47+03:00
Общество

Котельную в Сургутском районе ждет масштабная реконструкция

Работы обойдутся в 90 миллионов рублей
Руслан Савинов
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Котельную в Сургутском районе ждет масштабная реконструкцияКотельную в Сургутском районе ждет масштабная реконструкцияФото: pixabay.com
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В Барсово Сургутского района в 2020 году разрабатывают проект работ, а уже в следующем году реализуют масштабную реконструкцию котельной. Этого требует растущее количество новостроек.

- Сейчас в поселении строительный бум, вводим по 150-170 квартир ежегодно, и мощностей действующей котельной скоро будет не хватать. Поэтому решили модернизировать оборудование и установить новый дополнительный котел мощностью 4 килокалории в час, - пояснил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Известно, что осталось получить заключение экспертизы и определить подрядчика. Бюджету района реконструкция обойдется почти в 90 миллионов рублей. У котельной будет запас прочности на 25 - 30 лет

Отмечается, что на время пандемии коронавируса на все вопросы на вопросы земляков Андрей Трубецкой отвечает в онлайн - режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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