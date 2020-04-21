21 Апр 2020 2020-04-21T07:50:31+03:00

«Тойота», чтобы избежать столкновения, врезалась в другой автомобиль в Нефтеюганске. Фото ГИБДД ХМАО.

Изменить размер текста: A A

На территории ХМАО накануне, 20 апреля, пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний, в трех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, в 12:30 в Нефтеюганск на улице Проезд 5П 25-летний мужчина за рулем «Тойота CELICA», по предварительным данным, чтобы избежать столкновения, совершил выезд на встречку.

Поэтому и произошло столкновение с автомобилем «Шевроле», которым управлял 39-летний мужчина.

В результате аварии водитель и пассажиры автомобиля «Тойота CELICA» получили травмы.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU