2020-04-21T10:07:14+03:00
Общество

Сургутянина оштрафуют за фейк о коронавирусе

Мужчина оставил в соцсети комментарий с ложной информацией
Руслан Савинов
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За недостоверные сведения о ситуации с коронавирусом сургутянина привлекли к ответственностиЗа недостоверные сведения о ситуации с коронавирусом сургутянина привлекли к ответственностиФото: pixabay.com
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Полиция Сургута проверила на предмет достоверности размещенные в интернете сведения в одном из югорских пабликов.

Так, местный 29-летний житель в одном из сообществ в соцсети к одной из новостей опубликовал комментарий о том, что привлечение граждан к административной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции в Югре якобы незаконно.

- По словам мужчины, наказанию могут подвергнуть лишь тех, кто уже заражен, или тех, кто вернулся из зараженных мест, - уточнили стражи порядка.

В итоге составлен протокол об административном правонарушении. Югорчанину грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

- За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - напомнили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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