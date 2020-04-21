Сургутянина оштрафуют за фейк о коронавирусе

21 Апр 2020 2020-04-21T10:07:14+03:00

За недостоверные сведения о ситуации с коронавирусом сургутянина привлекли к ответственности Фото: pixabay.com

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Полиция Сургута проверила на предмет достоверности размещенные в интернете сведения в одном из югорских пабликов.

Так, местный 29-летний житель в одном из сообществ в соцсети к одной из новостей опубликовал комментарий о том, что привлечение граждан к административной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции в Югре якобы незаконно.

- По словам мужчины, наказанию могут подвергнуть лишь тех, кто уже заражен, или тех, кто вернулся из зараженных мест, - уточнили стражи порядка.

В итоге составлен протокол об административном правонарушении. Югорчанину грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

- За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - напомнили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU