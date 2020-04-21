2020-04-21T07:33:04+03:00
Общество

Ханты-Мансийская епархия подарила врачам аппараты ИВЛ

Десять медицинских устройства переданы медикам
Руслан Савинов
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Ханты-Мансийская епархия подарила врачам аппараты ИВЛХанты-Мансийская епархия подарила врачам аппараты ИВЛ
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Ханты-Мансийская епархия передала департаменту здравоохранения ХМАО аппараты ИВЛ. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел от всех верующих Ханты епархии передал для нужд 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

- В связи с распространением коронавирусной инфекции, которая все больше продвигается по территориям нашего Отечества и нашего округа, мы тоже не остаемся в стороне. Дай Бог, чтобы эти аппараты не потребовались, чтобы заболевания, если случатся, проходили в лёгкой форме, - заявил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

- Мы приняли в дар десять аппаратов ИВЛ, которые на самом деле очень нужны тем больницам, где организована помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, — уточнил в интервью журналистам директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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