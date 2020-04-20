Новая шахматная неделя стартовала в Югре

20 Апр 2020 2020-04-20T20:04:05+03:00

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Югорчан приглашают принять участие в новой серии шахматных онлайн-турниров для всех желающих. Подробнее об этом сообщила федерация шахмат Сургута.

Игры продлятся до 26 апреля. Партии будут проходить на портале Шахматная планета, - уточнили в федерации шахмат.

Итак, на этом же портале с 20 по 30 апреля пройдет открытый онлайн-турнир ХМАО по классическим шахматам для родителей, любителей и детей, на который также приглашаются все желающие.

- Для участия в этих играх в разделе «Соревнования» в меню «Турниры/ Личные», нужно записаться во вкладке «ХМАО турнир по классическим шахматам для родителей, любителей и детей №2». Начало каждого тура этой серии ежедневно в 19:00. Пароль: 2020, - пояснили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU