Новая шахматная неделя стартовала в Югре
Югорчан приглашают принять участие в новой серии шахматных онлайн-турниров для всех желающих. Подробнее об этом сообщила федерация шахмат Сургута.
Игры продлятся до 26 апреля. Партии будут проходить на портале Шахматная планета, - уточнили в федерации шахмат.
Итак, на этом же портале с 20 по 30 апреля пройдет открытый онлайн-турнир ХМАО по классическим шахматам для родителей, любителей и детей, на который также приглашаются все желающие.
- Для участия в этих играх в разделе «Соревнования» в меню «Турниры/ Личные», нужно записаться во вкладке «ХМАО турнир по классическим шахматам для родителей, любителей и детей №2». Начало каждого тура этой серии ежедневно в 19:00. Пароль: 2020, - пояснили организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU