Юная югорчанка доверилась аферистам, надеясь заработать на спортивных ставках

20 Апр 2020 2020-04-20T19:50:55+03:00

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В полицию Белоярского отдела полиции обратилась 18-летняя местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников

- На имя девушки в банке отцом был открыт сберегательный счет на сумму 400 тысяч рублей, которым она могла воспользоваться и самостоятельно распоряжаться по достижению совершеннолетия, - начали рассказ полицейские.

В «Инстаграме» девушка нашла объявление о заработке путем ставок в спорте:

- Было указано что, некий «Александр Бойцов» составляет прогнозы на различные виды спорта и предсказывает четкий исход событий, в результате успеха вложенные деньги увеличиваются многократно. Пострадавшая внесла 30 тысяч рублей, а позднее еще 27 тысяч, - сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. Вскоре ущерб составил уже 212 тысяч рублей.

По словам девушки, утраченные накопления отца она планировала потратить на оплату учебы в вузе. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», виновным лицам будет грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU