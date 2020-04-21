21 Апр 2020 2020-04-21T05:01:22+03:00

Погода в Югре 21 апреля: утренний туман над регионом Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 21 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет дождь, а утром туман. Ветер южный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, днем +10, +15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +12 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой дождь. Ветер переменный 1-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и дождь. Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит +2, +4 градуса.

На Руси этот день называли «Родион Ледолом». По погоде отмечали: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес».

ИСТОЧНИК KP.RU