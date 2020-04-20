«Югорский смайлик» прошла курс генной терапии в США

20 Апр 2020 2020-04-20T16:44:18+03:00

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Родители Юлианы Сырцевой сообщили радостную новость в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Юлиана Сырцева Югорский СМАйлик»: девочка прошла лечение генной терапией, самым дорогим препаратом в мире.

- Вот он долгожданный и очень волнительный день! У нашей Юлианочки второй День Рождения! У нас получилось это, Юлиана спасена, а главное наша доченька будет жить!!! Спасибо Вам всем за этот шанс!, - написали родители.

Они также отметили, что накануне лечения не могли уснуть, волновались и ожидали:

- Из-за карантина разрешили присутствовать только одному родителю. Папа очень хотел быть с нами в этот день. Юлиана была очень послушной, такое ощущение, что она ждала этот день больше всех на свете. Наша мужественная малышка стойко перенесла лечение! Терапия заключается в однократном введении препарата!, - отметили родители Юлианы.

Добавим, что на полное восстановление девочки уйдут годы реабилитации:

- Самое страшное позади. Огромное всем спасибо!!!, - поблагодарила мама девочки.

- Мы все ждали этот день, - отмечают подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU